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Сегодня, 15:39

Слуцкий объяснил, почему в РПЛ Кварацхелии было тяжелее, чем в серии А

Руслан Минаев
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Хвича Кварацхелия во время выступлений в &amp;quot;Рубине&amp;quot;.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию Sky Sports поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

По словам экс-наставника сборной России, в РПЛ 22-летнему грузину было тяжелее, чем в чемпионате Италии.

«РПЛ очень сложная лига, физически сложная — возможно самая сложна в мире. Здесь вы должны показывать не только качество, но и характер.

В серии А, если вы играете жестко против Квары, вы получите желтую карточку. В России, ситуация была кардинально иной. На Кваре могли сфолить 10-20 раз и судья не свистнул бы ни разу. Для него это было проблемой.

Он плакал после каждого фола. Если говорить о его слабостях, то Хвиче не хватало терпения. Он расстраивался после каждого фола — это послужило ему хорошим опытом», — цитирует Слуцкого Sky Sports.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 передач в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Источник: Sky Sports
Хвича Кварацхелия
РПЛ
ФК Наполи
Леонид Слуцкий
серия А
2
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Слуцкий рассказал, почему сомневался в успехе Кварацхелии под руководством Спаллетти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
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15.04 16:00
Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
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16.04 13:30
Лечче – Сампдория
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16.04 16:00
Торино – Салернитана
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Специя

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 20 1 0
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