Экс-директор «Милана» Брайда считает, что команда выиграет чемпионат Италии

Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне.

«Я думаю, «Милан» выиграет чемпионат. Мальдини проделал хорошую работу, объединив в команде молодых и опытных футболистов. Ибрагимович все еще будет определяющим футболистом, несмотря на частые повреждения. Уверен, что клубу необходимо продолжать сотрудничество с Пиоли, потому что каждый раз, когда вы меняете тренера, вам нужно начинать все с нуля», — приводит Tuttomercato слова Брайды.

После 7 туров серии А «Милан» набрал 19 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. На первой позиции с 21 очком идет «Наполи».