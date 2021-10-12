Экс-директор «Милана» Брайда считает, что команда выиграет чемпионат Италии
Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне.
«Я думаю, «Милан» выиграет чемпионат. Мальдини проделал хорошую работу, объединив в команде молодых и опытных футболистов. Ибрагимович все еще будет определяющим футболистом, несмотря на частые повреждения. Уверен, что клубу необходимо продолжать сотрудничество с Пиоли, потому что каждый раз, когда вы меняете тренера, вам нужно начинать все с нуля», — приводит Tuttomercato слова Брайды.
После 7 туров серии А «Милан» набрал 19 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. На первой позиции с 21 очком идет «Наполи».
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/braida-prevede-un-milan-tricolore-scudetto-coi-gol-di-ibra-e-grazie-al-lavoro-di-maldini-1595086
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