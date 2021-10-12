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Инсинье хочет получать в «Лацио» 7 миллионов евро в год по новому контракту

Лоренцо Инсинье хочет получать в «Лацио» 7 миллионов евро в год по новому контракту
12 октября, 16:31
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
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Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку предстоящей зимой или следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 30-летнего итальянца заканчивается контракт с неаполитанцами в конце нынешнего сезона. «Наполи» хочет продлить соглашение, но стороны в настоящее время не могут найти компромисс.

Также отмечается, что клуб из Неаполя предлагает игроку контракт с окладом в 4,6 миллиона евро в год, но сам футболист требует 7 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущей кампании Инсинье провел девять поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

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Иван Шитик все материалы автора
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