Восстановление Златана Ибрагимовича затягивается

Восстановление форварда «Милана» Златана Ибрагимовича затягивается, сообщает La Gazetta dello Sport.

Ожидалось, что футболист вернется на поле сразу после перерыва на матчи сборных. Однако швед пока не может полноценно восстановиться после травмы ахиллова сухожилия.

Участие Ибрагимовича в матче против «Вероны» (16 октября) маловероятно. Возможно, Златан сможет сыграть против «Порту» в рамках Лиги чемпионов (19 октября).

В текущем сезоне 40-летний нападающий провел на поле только 30 минут, но при этом успел забить гол.