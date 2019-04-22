15:44 | Футбол — Италия

"Единственный". Роналду - о победах в чемпионатах Англии, Испании и Италии

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после чемпионского для "бьянконери" матча 33-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (2:1). 34-летний португалец также подчеркнул, что является обладателем уникального достижения - побед в чемпионатах Англии, Испании и Италии. 

- Единственный, - написал Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The only one 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇮🇹🤷🏻‍♂️🤣

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. В составе "бьянконери" он провел 39 матчей, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

Все о чемпионате Италии - здесь

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