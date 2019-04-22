"Единственный". Роналду - о победах в чемпионатах Англии, Испании и Италии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после чемпионского для "бьянконери" матча 33-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (2:1). 34-летний португалец также подчеркнул, что является обладателем уникального достижения - побед в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

- Единственный, - написал Роналду.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. В составе "бьянконери" он провел 39 матчей, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

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