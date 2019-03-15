Джузеппе Маротта – о вылете "Интера" из ЛЕ: "Сложности возникли не из-за Спаллетти"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта защитил главного тренера миланской команды Лучано Спаллетти после вылета клуба из Лиги Европы, сообщает Calcio Mercato. "Интер" проиграл "Айнтрахту" (0:1) в матче 1/8 финала ЛЕ и покинул турнир.

– Тренер ничего не может с этим поделать, сложности возникли не из-за него. Со Спаллетти мы должны достичь важной цели – попасть в топ-4 серии А, – цитирует Маротту Calcio Mercato.

"Интер" занимает четвертое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата Италии.

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