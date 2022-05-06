«Ювентус» проиграл «Дженоа» в чемпионате Италии

«Ювентус» проиграл «Дженоа» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:2.

На 48-й минуте счет открыл Пауло Дибала. А на 87-й минуте сравнял нападающий «Дженоа» Альберт Гюдмюндссон. На 90+5 минуте пенальти реализовал защитник «Дженоа» Доменико Кришито.

«Дженоа» набрал 28 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А. У «Ювентуса» 69 очков и 4-я позиция.