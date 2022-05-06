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Сегодня, 21:47

«Интер» победил «Эмполи» и вышел на первое место в серии А

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Интер» победил «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 4:2.

В составе «Интера» отличились Симоне Романьоли, Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес, оформивший дубль. У «Эмполи» голы забили Андреа Пинамонти и Кристьян Асллани.

«Интер» набрал 78 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. У «Эмполи» 37 очков и 14 позиция.

Италия. Серия А. 36-й тур
06 мая, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:2
Эмполи
Голы
Пинамонти, 5 (0:1), Асллани, 28 (0:2), Романьоли, 40 (1:2), Мартинес, 45 (2:2), Мартинес, 64 (3:2), Санчес, 90+4 (4:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 77) де Врей Димарко (Д`Амброзио, 71) Шкриньяр Хакан Чалханоглу (Видаль, 70) Барелла Брозович Мартинес (Джеко, 70) Перишич Корреа (Санчес, 82)
Эмполи
Викарио Романьоли Фьямоцци (Бенасси, 78) Луперто Паризи Штулац (Исмайли, 69) Байрами (Хендерсон, 61) Асллани Бандинелли Журковски (Ди Франческо, 61, Кутроне, 68) Пинамонти
Предупреждения
Мартинес 65’  - 
Судьи
Манганьелло (Италия)
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 - : -
7.05 16:00
Торино – Наполи
 - : -
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 - : -
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
Верона – Милан
 - : -
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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