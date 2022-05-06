«Интер» победил «Эмполи» и вышел на первое место в серии А

«Интер» победил «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 4:2.

В составе «Интера» отличились Симоне Романьоли, Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес, оформивший дубль. У «Эмполи» голы забили Андреа Пинамонти и Кристьян Асллани.

«Интер» набрал 78 очков и занимает первое место в турнирной таблице серии А. У «Эмполи» 37 очков и 14 позиция.