«Сассуоло» готов продать нападающего «Ювентусу» за 40 миллионов евро
Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка входит в сферу интересов «Ювентуса». «Нероверди» оценивают игрока в 40 миллионов евро, сообщает La Gazetta dello Sport.
Ранее появлялась информация, что «бьянконери» хотят арендовать футболиста с правом выкупа. Однако пока неизвестно, согласятся ли «нероверди» на эти условия или потребуют полноценный трансфер.
В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл 19 матчей в серии А и забил 6 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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