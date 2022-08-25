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Сегодня, 11:50

«Дженоа» объявил об аренде Стротмана

Карен Саркисян
Корреспондент
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Кевин Стротман.
Фото Официальный сайт «Дженоа».

«Дженоа» объявил об аренде полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана.

Как сообщает официальный сайт генуэзского клуба, 32-летний нидерландец будет выступать за команду под 8-м номером.

Прошедший сезон Стротман провел в аренде в «Кальяри». Полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что он уже выступал за «Дженоа» во второй части сезона-2020/21 на правах аренды.

Источник: https://genoacfc.it/strootman/
Кевин Стротман
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