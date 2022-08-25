«Дженоа» объявил об аренде Стротмана

«Дженоа» объявил об аренде полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана.

Как сообщает официальный сайт генуэзского клуба, 32-летний нидерландец будет выступать за команду под 8-м номером.

Прошедший сезон Стротман провел в аренде в «Кальяри». Полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что он уже выступал за «Дженоа» во второй части сезона-2020/21 на правах аренды.