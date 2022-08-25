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«Рома» может арендовать Закарию у «Ювентуса»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Денис Закария может покинуть «Ювентус» в это трансферное окно.

Как сообщает Sportmediaset, после того как продажа полузащитника Адриан Рабьо
затянулась, «Юве» решил продать Закарию. «Рома» уже интересовалась 25-летним игроком и обсуждала с руководством условия его аренды.

Швейцарец перешел в «Ювентус» в январе этого года. В текущем сезоне Закария принял участие в одном матче команды и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/juventus/mercato-juventus-ultimo-tentativo-per-depay-altrimenti-c-e-l-intesa-per-milik_53902508-202202k.shtml?refresh_cens
Денис Закария
Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
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