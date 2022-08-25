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«Лечче» объявил об аренде Умтити

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самюэля Умтити.
Фото ФК «Лечче».

«Лечче» объявил об аренде защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 28-летний француз в четверг, 25 августа, прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Источник: http://www.uslecce.it/news/352553700870/samuel-umtiti-e-un-calciatore-del-lecce
Самюэль Юмтити
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