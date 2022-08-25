«Лечче» объявил об аренде Умтити
«Лечче» объявил об аренде защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 28-летний француз в четверг, 25 августа, прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.
Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.
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|И
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|+/-
|О
|
1
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Рома
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
5
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
9
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
10
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
14
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
18
|Кремонезе
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
19
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Монца
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|19:30
|
Монца – Удинезе
|- : -
|26.08
|21:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|27.08
|19:30
|
Кремонезе – Торино
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Рома
|- : -
|27.08
|21:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Специя – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Сампдория
|- : -
|28.08
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|28.08
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|28.08
|21:45
|
Лечче – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Тома Анри
Верона
|2
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|2
|П
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Маттео Дармиан
Интер
|1
|
|
Анхель Ди Мария
Ювентус
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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