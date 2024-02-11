«Дженоа» дома в городе Генуя на своем стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Аталанту» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу 11 февраля. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Дженоа» — «Аталанта» можно в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Она будет доступна всем пользователям по подписке. Начало трансляции — в 19.55 мск.

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«Дженоа» тренера Альберто Джилардино находится на 12-й строчке с 29 баллами в турнирной таблице чемпионата Италии после 23 туров. «Аталанта» под руководством Джан Пьеро Гасперини идет на четвертом месте с 39 очками после 22 туров в серии А.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Болельщики итальянской команды признали 28-летнего футболиста лучшим игроком по итогам января. Хавбек провел в общей сложности за прошлый месяц пять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

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