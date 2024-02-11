Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Дженоа»
11 февраля «Аталанта» в гостях сыграет с «Дженоа» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук не попал в стартовый состав. Недавно он был признан лучшим игроком команды в январе. Россиянин остался в запасе.
«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Калашинац, Холм, Пашалич, Де Рон, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.
Встреча начнется в 20.00 мск.
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|60
|
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|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
|Аталанта
|23
|13
|3
|7
|44-23
|42
|
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|10
|9
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|39
|
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|38
|
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|
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|37
|
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|35
|
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|9
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|
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|7
|9
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|21-28
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|
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|24
|7
|8
|9
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|
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|24
|5
|9
|10
|24-37
|24
|
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|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
16
|Сассуоло
|23
|5
|5
|13
|29-42
|20
|
17
|Верона
|24
|4
|7
|13
|21-32
|19
|
18
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
19
|Кальяри
|24
|4
|6
|14
|22-45
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|
20
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38 тур
|9.02
|22:45
|
Салернитана – Эмполи
|1 : 3
|10.02
|17:00
|
Кальяри – Лацио
|1 : 3
|10.02
|20:00
|
Рома – Интер
|2 : 4
|10.02
|22:45
|
Сассуоло – Торино
|1 : 1
|11.02
|14:30
|
Фиорентина – Фрозиноне
|5 : 1
|11.02
|17:00
|
Болонья – Лечче
|4 : 0
|11.02
|17:00
|
Монца – Верона
|0 : 0
|11.02
|20:00
|
Дженоа – Аталанта
|1 : 4
|11.02
|22:45
|
Милан – Наполи
|1 : 0
|12.02
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|22
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
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