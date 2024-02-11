Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Дженоа»

11 февраля «Аталанта» в гостях сыграет с «Дженоа» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук не попал в стартовый состав. Недавно он был признан лучшим игроком команды в январе. Россиянин остался в запасе.

«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Калашинац, Холм, Пашалич, Де Рон, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

Встреча начнется в 20.00 мск.