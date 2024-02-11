Дубль Орсолини принес «Болонье» разгромную победу над «Лечче»

«Болонья» на своем поле одержала победу над «Лечче» в матче 24-го тура итальянской серии А — 4:0.

Дубль за хозяев оформил Риккардо Орсолини, забивший на 27-й и 49-й минутах. Еще по голу на счету Сэма Бекема (5-я минута) и Йенса Одгора (82-я).

«Болонья» (39 очков) поднялась на пятое место в серии А. «Лечче» (24) идет 13-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Монца» и «Верона» сыграли вничью — 0:0.