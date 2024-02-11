«Милан» дома на стадионе «Сан-Сиро» примет «Наполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу 11 февраля, в воскресенье. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

На «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru пройдет бесплатная видеотрансляция встречи «Милан» — «Наполи». Начало прямого эфира — в 22.40 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 24-го тура чемпионата Италии.

«Милан» главного тренера Стефано Пиоли набрал 49 баллов за 23 тура и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» Вальтера Мадзарри идет на седьмой строчке в серии А с 35 очками после 22 матчей.

В последний раз команды встречались 29 октября 2023 года. Тогда «Милан» и «Наполи» сыграли вничью (2:2) в 10-м туре чемпионата Италии.

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