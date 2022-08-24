«Дженоа» анонсировал трансфер Стротмана

«Дженоа» анонсировал трансфер полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана.

Прошедший сезон 32-летний нидерландец провел в аренде в «Кальяри». Полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Стротман выступал за генуэзский клуб во второй части сезона-2020/21 на правах аренды.