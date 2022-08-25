Депай просит у «Ювентуса» трехлетний контракт на 10 миллионов евро в год

«Ювентус» готов сделать последнее предложение форварду «Барселоны» Мемфису Депаю.

Как сообщает Sport Mediaset, бьянконери хотели бы подписать 28-летнего игрока, но его требования руководство считает завышенными. Голландец просит трехлетний контракт почти на 10 миллионов евро за сезон с учетом бонусов. Туринцы готовы платить 5-6 миллионов.

Отмечается, что, если стороны сейчас не смогут найти компромисс, вопрос о трансфере Депая будет закрыт.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расторгнуть договор с форвардом, чтобы он смог свободным агентом перейти в «Ювентус».

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 ассиста. Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.