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Депай просит у «Ювентуса» трехлетний контракт на 10 миллионов евро в год

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» готов сделать последнее предложение форварду «Барселоны» Мемфису Депаю.

Как сообщает Sport Mediaset, бьянконери хотели бы подписать 28-летнего игрока, но его требования руководство считает завышенными. Голландец просит трехлетний контракт почти на 10 миллионов евро за сезон с учетом бонусов. Туринцы готовы платить 5-6 миллионов.

Отмечается, что, если стороны сейчас не смогут найти компромисс, вопрос о трансфере Депая будет закрыт.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расторгнуть договор с форвардом, чтобы он смог свободным агентом перейти в «Ювентус».

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 ассиста. Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/juventus/mercato-juventus-ultimo-tentativo-per-depay-altrimenti-c-e-l-intesa-per-milik_53902508-202202k.shtml?refresh_cens
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