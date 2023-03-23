«Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в главном тренере «Лацио» Маурицио Сарри

«Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» следят за ситуацией вокруг будущего главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, 64-летний специалист хочет получить от римлян гарантии усиления на следующий сезон, чтобы команда могла побороться за чемпионство. Если Сарри их не получит, то он готов покинуть клуб, поскольку его отношения с руководством «Лацио» испортились в этом сезоне. Интерес к его кандидатуре проявляют «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Милан» и «Фиорентина».

Сарри возглавляет «Лацио» с лета 2021 года. До этого итальянец тренировал «Ювентус», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».