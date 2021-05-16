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Джеко — о Моуринью: «В «Роме» сложно работать, так что лучшей кандидатуры не найти»

01:09
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Форвард «Ромы» Эдин Джеко подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Это дает нам хоть какой-то повод для радости. Мы знаем, что это не лучший сезон для нас. Но дерби есть дерби, мы хотели выложиться полностью и закончить сезон с позитивными эмоциями, особенно учитывая проигрыш в первом круге. Перед матчем Фонсека сказал, что это его последняя игра дома. Мы выиграли ради него, ради фанатов, ради клуба, который всегда смотрит вперед.

Назначение Моуринью уже многое дало нам в плане энтузиазма. В «Роме» сложно работать, так что лучшей кандидатуры не найти", — приводит слова Джеко DAZN.

«Рома» с 61 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Лацио» с 67 очками — на шестой строчке.

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