Кьеллини отказался обсуждать судейство после матча с «Интером»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями после матча 37-го тура серии А против «Интера» (3:2).

«Мы играли как команда, что мы не очень часто делали в этом сезоне, — цитирует футболиста Football Italia 16 мая. — Это была тяжелая победа против лучшей команды Италии. Коридор почета? Мы отдали должное игрокам «Интера» в туннеле.

Судейство? Я не могу говорить то, что я думаю. Каждый на поле видит все по-разному. Мы ничего не украли. Мы должны думать о том, что нам удалось и что не удалось на поле. Мы проявили гордость. Я не знаю, хватит ли этого для попадания в Лигу чемпионов, но мы будем стараться до конца».

В этом матче было назначено три пенальти. Два из них исполнил «Ювентус».