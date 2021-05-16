Кьеллини отказался обсуждать судейство после матча с «Интером»
00:59
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями после матча 37-го тура серии А против «Интера» (3:2).
«Мы играли как команда, что мы не очень часто делали в этом сезоне, — цитирует футболиста Football Italia 16 мая. — Это была тяжелая победа против лучшей команды Италии. Коридор почета? Мы отдали должное игрокам «Интера» в туннеле.
Судейство? Я не могу говорить то, что я думаю. Каждый на поле видит все по-разному. Мы ничего не украли. Мы должны думать о том, что нам удалось и что не удалось на поле. Мы проявили гордость. Я не знаю, хватит ли этого для попадания в Лигу чемпионов, но мы будем стараться до конца».
В этом матче было назначено три пенальти. Два из них исполнил «Ювентус».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю