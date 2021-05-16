Болельщики атаковали игроков «Торино» после поражения от «Специи»

После матча 37-го тура серии А со «Специей» (1:4) болельщики «Торино» встретили команду по возвращении в Турин. Они выразили недовольство результатами «Торо».

Как сообщает 15 мая Corriere Granata, фаны агрессивно встретили команду. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Болельщики толкнули менеджера команды Эмилиано Моретти и директора Антонио Коми.

«Торино» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе 35 очков. За две игры до завершения серии А команда опережает идущий в зоне вылета «Беневенто» на четыре очка.