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Сегодня, 12:55

Джеко близок к продлению контракта с «Интером»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны ведут переговоры и близки к успешному завершению. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

Сейчас Джеко зарабатывает 5,5 миллиона евро + 1 миллион в качестве бонусов. По новому соглашению босниец будет получать на 1,5 миллиона меньше.

Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
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«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
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 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
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 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
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 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
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 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
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 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
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 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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