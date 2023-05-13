Джеко близок к продлению контракта с «Интером»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны ведут переговоры и близки к успешному завершению. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

Сейчас Джеко зарабатывает 5,5 миллиона евро + 1 миллион в качестве бонусов. По новому соглашению босниец будет получать на 1,5 миллиона меньше.