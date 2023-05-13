Ди Мария может перейти в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщает Tuttosport.

По информации источника, каталонская команда находится в поисках левого вингера. Сам Ди Мария рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Ранее игрок уже предлагал свои услуги «Барселоне» в прошлом сезоне, когда заканчивался его контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне 35-летний форвард провел за «Ювентус» 35 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.