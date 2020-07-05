Джанлуиджи Буффон: «Мысли о Лиге чемпионов постоянно зудят в моей голове»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от своего рекорда в серии A. 42-летний голкипер вышел на поле в матче против «Торино» (4:1). Игра стала для него 648-й в чемпионате Италии, по этому показателю он вышел на первое место, обогнав Паоло Мальдини.

— Мне пришлось долго ждать этого рекорда, но это не было проблемой. Сейчас мы проводим много матчей. Я очень счастлив, но мысли о рекорде меня не беспокоили.

Побить достижение Дель Пьеро по матчам в «Юве» не является моей целью, потому что я практически закончил карьеру два года назад. Потом появился вариант с «ПСЖ», а затем — и возможность вернуться сюда. Я буду играть здесь до 43 лет, но с тех пор, как мне исполнилось 40, я иду постепенно, от месяца к месяцу. Мне нужно следить за ситуацией и быть готовым сделать шаг назад, когда я не смогу играть на топ-уровне. Как только я это почувствую, я отойду в сторону.

Мысли о Лиге чемпионов постоянно зудят в моей голове. Это неизбежно. Я трижды подходил к нему и сожалею, что так и не схватил трофей за его «уши», о чем очень сожалею.