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Джан Пьеро Гасперини: «Если бы «Аталанта» играла так всегда, то возглавляла бы таблицу»

12:00
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над «Торино» (7:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо занимает пятое место в турнирной таблице.

— Если бы мы играли так всегда, то возглавляли бы турнирную таблицу серии А, — сказал итальянский специалист в интервью DAZN. — К сожалению, случаются периоды, когда мы проседаем психологически или физически, тогда теряем очки. Порой отлично играем против больших клубов, но не добиваемся результата. Если бы Луис Муриэль реализовал пенальти в матче с «Интером», а не сегодня, то было бы лучше для нас.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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