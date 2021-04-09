Дзаньоло заявил, что пропустит чемпионат Европы

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сообщил, что пропустит Евро-2020 из-за травмы.

«Я очень расстроен из-за того, что не смогу сыграть на Евро. Теперь моя цель — подготовка к чемпионату мира в 2022 году», — приводит Football Italia слова Дзаньоло.

21-летний футболист за 2020 год дважды получил разрыв крестообразных связок колена. В первый раз он травмировался в январе в матче с «Ювентусом», во второй раз — в сентябре, выступая за сборную Италии в матче Лиги наций против Голландии. В текущем сезоне он ни разу не сыграл за «Рому».

На Евро-2020 сборная Италии сыграет в группе А с командами Турции, Уэльса и Швейцарии. Турнир, который был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.