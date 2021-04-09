Сарри отказался возглавлять «Фиорентину»

Итальянский специалист Маурицио Сарри не хочет возглавлять «Фиорентину», сообщает Football Italia.

По данным источника, 62-летний тренер не планирует возглавлять какой-либо клуб по ходу сезона. Он также отказал «Марселю». С Сарри контактируют «Наполи» и «Рома». Специалист хотел бы вернуться к работе по завершении сезона-2020/21.

Последним клубом, в котором работал Сарри, был «Ювентус». Туринский клуб специалист покинул летом 2020 года.