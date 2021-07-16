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Дзаньоло отреагировал на первый проведенный матч за «Рому» с сентября 2020 года

11:21
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отреагировал на первый матч за команду после тяжелой травмы.

22-летний итальянец отыграл в товарищеском матче 45 минут за римский клуб.

«Что за день», — написал Дзаньоло в Instagram.

Дзаньоло за 2020 год дважды получил разрыв крестообразных связок колена. В первый раз он травмировался в январе в матче с «Ювентусом», во второй раз — 7 сентября, выступая за сборную Италии в матче Лиги наций против Нидерландов. В сезоне-2020/21 он ни разу не сыграл за «Рому» и пропустил Евро-2020.

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Сергей Разин все материалы автора

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