Дзадза досрочно прервет аренду в "Вест Хэме" и вернется в "Ювентус"

Агент нападающего "Ювентуса" Симоне Дзадзы Винченцо Морабито сообщил, что форвард до окончания срока аренды в "Вест Хэме" обязательно вернется в туринский клуб. Его трансфер принадлежит "Старой синьоре", сумма отступных составляет 20 миллионов евро. Сейчас футболист выступает за "молотобойцев" на правах аренды, однако лондонцы не хотят ни приобретать права на игрока, ни продлевать его аренду.

В соглашении между клубами есть пункт, согласно которому "Вест Хэм" должен будет выкупить футболиста за 20 миллионов евро, если он проведет 14 матчей в основном составе команды.

- Симоне обязательно вернется в "Ювентус", потому что "Вест Хэм" больше не нуждается в его услугах, – приводит Juvenews слова агента игрока. – Дзадза вполне может остаться в туринском клубе, учитывая, что "Ювентус" нуждается еще в одном нападающем. Если нет, то есть иные варианты.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Дзадза попал в сферу интересов "Спартака".

На данный момент Дзадза провел 8 матчей в чемпионате Англии и 3 встречи в Кубке лиги, не сумев отметиться результативными действиями.