Пиоли перед матчем с «Торино»: «Мы верим в Тэтэрушану»
Пиоли прокомментировал предстоящий матч против «Торино»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч против Торино в 22-м туре чемпионата Италии.
«Торино» тяжелая команда — она создаст нам трудности, прессингуя по всему полю. Нам нужно будет двигаться больше, чем в других матчах.
Мы верим в Тэтэрушану и думаю, что Меньян тоже скоро вернется. Его восстановление проходит хорошо, он возобновил работу на поле", — сказал Пиоли на пресс-конференции.
«Милан» на своем поле примет «Торино» 10 февраля. Начало — в 22.45 мск.
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|
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|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
4
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
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|30
|
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|21
|8
|5
|8
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|
9
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|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
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|7
|5
|9
|27-30
|26
|
11
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|21
|12
|5
|4
|33-17
|26
|
12
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|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
13
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
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|Кремонезе
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38 тур
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|- : -
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
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|1
|1
|
|
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