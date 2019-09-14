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Дуглас Коста получил травму в матче с «Фиорентиной»

16:40
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Нападающий «Ювентус» Дуглас Коста получил травму в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Бразилец дернул заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле в самом начале встречи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Дуглас Коста выходил в основе во всех трех играх чемпионата Италии. Напомним, что на следующей неделе «Ювентус» проведет стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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