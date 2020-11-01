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Дубль Барроу принес «Болонье» победу над «Кальяри»

00:43
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«Болонья» обыграла «Кальяри» (3:2) в матче шестого тура чемпионата Италии. В составе победителей дубль сделал Муса Барроу.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Болонья» — «Кальяри» — 3:2 (1:1)

Голы: Жоау Педру, 15 (0:1). Барроу, 45 (1:1). Симеоне, 47 (1:2). Сориано, 52 (2:2). Барроу, 56 (3:2).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 82), Схаутен, Паласио (Денсвил, 83), Орсолини, Барроу (Виньято, 89).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Дзаппа (Фараго, 70), Валюкевич, Жоау Педру, Рог, Нандес, Марин (Черри, 86), Симеоне (Паволетти, 70), Соттиль (Унас, 63).

Предупреждения: Ликояннис, 21. Жоау Педру, 35. Данилу Ларанжейра, 37. Краньо, 40. Де Сильвестри, 65. Схаутен, 68.

Судья: Фаббри.

31 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Болонья — Кальяри

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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