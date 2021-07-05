Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече
21:13
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече, сообщает пресс-служба клуба.
Бельгиец находится под наблюдением врачей. Реабилитация займет 2-3 недели.
В сезоне-2020/21 34-летний Мертенс провел 29 матчей в чемпионате Италии, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
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