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Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече

21:13
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече, сообщает пресс-служба клуба.

Бельгиец находится под наблюдением врачей. Реабилитация займет 2-3 недели.

В сезоне-2020/21 34-летний Мертенс провел 29 матчей в чемпионате Италии, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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