Гаттузо: «Я не расист, не сексист и не гомофоб»

Дженнаро Гаттузо категорически опроверг слухи о том, что причиной его ухода из «Фиорентины» стали его расистские, сексистские или гомофобные убеждения.

«Не думаю, что причиной не достижения договоренности стали какие-то высказывания и события 10-летней давности. Тем более, что я не расист, не сексист и не гомофоб. Многие мои высказывания просто были не так интерпретированы.

Да, я придерживаюсь традиционных взглядов, но вы можете спросить кого угодно из моих бывших одноклубников, являюсь ли я расистом, сексистом или гомофобом. Я считаю, что человек должен жить своей жизнью, а не проживать жизнь, которую ждут от него другие», — заявил Гаттузо в интервью La Repubblica.

Гаттузо был уволен из «Фиорентины» спустя три недели после назначения. Потом он вел переговоры с английским «Тоттенхэмом», но они тоже не увенчались успехом.