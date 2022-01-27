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Губерниев: «Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов»

Дмитрий Губерниев считает, что молодым футболистам нужно брать пример с Алексея Миранчука
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Алексей Миранчук остается в «Аталанте».

«Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Леша делает все возможное, чтобы показать свой максимум и закрепиться в одной из лучших лиг мира. За это он заслуживает самые теплые слова поддержки и уважения. Он большой молодец, вовремя вышел из зоны комфорта. Многим нашим молодым футболистам нужно брать пример именно с Миранчука. Есть люди, которые хотят играть в «Химках», а есть Леха, который рвется в «Аталанту». На этом контрасте виден класс игрока», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 27 января, генеральный директор клуба Лука Перкасси заявил, что Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Дмитрий Губерниев
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 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
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 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
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 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
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 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
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 Специя 23 7 4 12 24-42 25
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 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
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 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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 - : -
6.01 14:30
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 3 : 3
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 1 : 2
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Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
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 1 : 1
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6.01 20:30
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 - : -
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Лацио

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Лацио

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Роберто Сориано

Болонья

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 20 1 9
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