Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Алексей Миранчук остается в «Аталанте».

«Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Леша делает все возможное, чтобы показать свой максимум и закрепиться в одной из лучших лиг мира. За это он заслуживает самые теплые слова поддержки и уважения. Он большой молодец, вовремя вышел из зоны комфорта. Многим нашим молодым футболистам нужно брать пример именно с Миранчука. Есть люди, которые хотят играть в «Химках», а есть Леха, который рвется в «Аталанту». На этом контрасте виден класс игрока», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 27 января, генеральный директор клуба Лука Перкасси заявил, что Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.