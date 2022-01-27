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Сегодня, 19:33

Миранчук выбыл на 20-25 дней из-за травмы задней поверхности бедра

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выбыл из состава команды из-за травмы.

Как сообщает Sky Sport Italia, футболист получил повреждение задней поверхности бедра и, как ожидается, пропустит 20-25 дней.

Травму 26-летний россиянин получил в матче 23-го тура Серии А против «Лацио» и на 71-минуте покинул поле.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/01/27/miranchuk-infortunio-atalanta-news
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
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 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
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 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
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 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
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20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
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Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
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 - : -
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Фиорентина

 17
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Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Лацио

 6
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Лацио

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Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

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