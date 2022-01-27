Миранчук выбыл на 20-25 дней из-за травмы задней поверхности бедра

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выбыл из состава команды из-за травмы.

Как сообщает Sky Sport Italia, футболист получил повреждение задней поверхности бедра и, как ожидается, пропустит 20-25 дней.

Травму 26-летний россиянин получил в матче 23-го тура Серии А против «Лацио» и на 71-минуте покинул поле.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.