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Валерий Баринов о заявлении гендиректора «Аталанты»: «Зачем Миранчуку оставаться без практики? Ему надо играть!»

Валерий Баринов считает, что Алексей Миранчук без игровой практики быстро загнется
Георгий Скобликов
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление генерального директора «Аталанты» Луки Перкасси, что Алексей Миранчук остается в клубе.

«Раз сказал, что останется, то пусть остается. Не в «Локомотив» же ему идти. Я считаю, что если бы ему больше дали играть, он бы не искал другой клуб. Но есть ли смысл оставаться, если игровое время будет таким же? Миранчуку надо играть. А без практики он быстро загнется. Может, у «Аталанты» есть заинтересованность в Алексее, если не отпускают его», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее, 27 января, сообщалось, что 26-летний полузащитник может перейти в «Лацио».

Алексей Миранчук в этом сезоне забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту».

Алексей Миранчук
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 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
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 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
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 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
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 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
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 - : -
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Специя – Верона
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Милан – Рома
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