Валерий Баринов о заявлении гендиректора «Аталанты»: «Зачем Миранчуку оставаться без практики? Ему надо играть!»

Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление генерального директора «Аталанты» Луки Перкасси, что Алексей Миранчук остается в клубе.

«Раз сказал, что останется, то пусть остается. Не в «Локомотив» же ему идти. Я считаю, что если бы ему больше дали играть, он бы не искал другой клуб. Но есть ли смысл оставаться, если игровое время будет таким же? Миранчуку надо играть. А без практики он быстро загнется. Может, у «Аталанты» есть заинтересованность в Алексее, если не отпускают его», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее, 27 января, сообщалось, что 26-летний полузащитник может перейти в «Лацио».

Алексей Миранчук в этом сезоне забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аталанту».