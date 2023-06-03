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Билялетдинов: «Приз лучшему игроку серии А — это аванс для Хвичи»

Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в серии А
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в серии А.

«Если Хвичу признал лучшим, значит заслужил. «Наполи» стал чемпионом, это важный фактор. Это аванс для него, он молодец, пускай продолжает. Будет ли Хвиче сложнее в следующем сезоне, потому что против него начнут по-другому играть? Вполне возможно, но тогда ему надо искать в себе какие-то другие качества, чтобы разнообразить игру», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

На счету 22-летнего Кварацхелии 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А-2022/23.

Этот сезон стал для Кварацхелии дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-priz-luchshemu-igroku-serii-a-e-to-avans-dlya-hvichi/
Динияр Билялетдинов
Хвича Кварацхелия
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ФК Наполи
серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
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