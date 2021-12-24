Буффон рассказал о планах на будущее

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее.

«Хотел бы переехать в Мексику или США и играть в футбол там. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться.

То, что не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру», — приводит слова Буффона Calciomercato со ссылкой на TUDN.

В текущем сезоне 43-летний итальянец играет за «Парму». Голкипер провел в серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.