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Буффон рассказал о планах на будущее

00:14
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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее.

«Хотел бы переехать в Мексику или США и играть в футбол там. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться.

То, что не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру», — приводит слова Буффона Calciomercato со ссылкой на TUDN.

В текущем сезоне 43-летний итальянец играет за «Парму». Голкипер провел в серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/buffon-sul-suo-futuro-vorrei-giocare-in-messico-o-in-usa-con-la--32554

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Екатерина Савостина все материалы автора

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