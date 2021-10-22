Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дибала стал жертвой ограбления

15:54
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала стал жертвой грабителей, информирует La Gazzetta dello Sport. Как отмечается, воры проникли в дом 27-летнего футболиста под Турином, разбив окно на первом этаже.

Охранник в итоге заметил их на территории и поднял тревогу, однако злоумышленники успели скрыться и унести драгоценности. Пока неизвестна стоимость похищенных вещей. Предполагается, что воры смогли украсть коллекцию часов футболиста.

Напомним, что «Ювентус» в матче 3-го тура групповго турнира Лиги чемпионом в Санкт-Петербурге победил"Зенит" (1:0). Дибала из-за травмы участия в этой встрече не принимал.

Дибала в этом сезоне провел 6 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Почему Остапу Бендеру жилось легче, чем руководителям «Локомотива»
Талибы казнили волейболистку молодежной сборной Афганистана
0