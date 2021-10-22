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Гендиректор «Интера»: «Лукаку ушел в «Челси», чтобы зарабатывать вдвое больше»

14:24
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о переходе нападающего Ромелу Лукаку в «Челси».

«Ромелу был продан за 115 миллионов евро, а Джеко мы взяли бесплатно. На поле — никакой разницы. Лукаку ушел в «Челси», чтобы зарабатывать вдвое больше. В Италии таких сумм просто нет, — приводит слова Маротты Corriere della Sera. — Сейчас мы не можем делать столь большие вложения. Нам нужно сокращать расходы и делать их более точечными».

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за лондонцев.

В СМИ сообщалось, что зарплата Лукаку в «Челси» составляет 12 миллионов евро в год.

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