Дибала об отставке Моуринью из «Ромы»: «Я сказал ему в личной беседе все, что считал нужным»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поделился мнением об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

61-летний португалец работал в клубе с июля 2021 года и был уволен 16 января 2024 года.

«Я сказал ему в личной беседе все, что посчитал нужным. Печально терять тренера посреди сезона. Считаю, что виноваты все, но в футболе за все платят тренеры. Мы должны разобраться в себе и найти объяснение случившемуся», — приводит официальный сайт «Ромы» слова Дибалы.

После увольнения Моуринью «Рома» одержала три победы подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 38 очками в 23 матчах.