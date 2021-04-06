«Барселона» провела переговоры с представителями Сенси

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы готовы летом приобрести игрока у «нерадзурри», а руководство клуба уже встретилось с окружением 25-летнего итальянца и провело переговоры о возможном контракте, сообщает Sport.es 6 апреля.

«Интер» постарается удержать в своих рядах игрока, несмотря на то, что сам Сенси хочет перейти в «Барселону».

В текущем сезоне на счету итальянца 10 матчей в рамках серии А.