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Сегодня, 11:24

Дибала может покинуть «Рому» этим летом

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала летом может покинуть клуб серии А.

По данным Tuttosport, футболист покинет римскую команду, если главный тренер клуба Жозе Моуринью не покинет мой пост. Также он может сменить команду в случае непопадания «Ромы» в Лигу чемпионов.

Сообщалось, что игроком активно интересуется «Интер». В контракте Дибалы с «Ромой» прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Рома
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«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
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