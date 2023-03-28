Дибала может покинуть «Рому» этим летом
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала летом может покинуть клуб серии А.
По данным Tuttosport, футболист покинет римскую команду, если главный тренер клуба Жозе Моуринью не покинет мой пост. Также он может сменить команду в случае непопадания «Ромы» в Лигу чемпионов.
Сообщалось, что игроком активно интересуется «Интер». В контракте Дибалы с «Ромой» прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро.
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|
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|64-16
|71
|
2
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|
3
|Интер
|27
|16
|2
|9
|47-31
|50
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
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|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|
6
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|13
|6
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|45
|
7
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|17
|5
|5
|45-22
|41
|
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|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
9
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|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
10
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|10
|7
|10
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|
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|27
|10
|7
|10
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|37
|
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|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|
20
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
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37 тур
38 тур
|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|- : -
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|- : -
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|- : -
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|18
|1
|0
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