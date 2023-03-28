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Сегодня, 11:40

Чалханоглу подпишет с «Интером» новый контракт до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» завершит работу над окончательными документами по новому контракту полузащитника Хакана Чалханоглу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение с 29-летним игроком будет рассчитано до лета 2027 года. Также клубу предстоят переговоры с защитником Алессандро Бастони, у которого заканчивается контракт в июне 2024 года.

Действующее соглашение Чалханоглу с «Интером» истекает в 2024 году. Он играет за клуб с 2021 года.

В текущем сезона на счету Чалханоглу 36 матчейза итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
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2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
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 Торино 27 10 7 10 29-33 37
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 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
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 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
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 Монца 27 9 7 11 32-37 34
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 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
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 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
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 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
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 Специя 27 5 9 13 23-43 24
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