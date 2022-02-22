Дибала хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил предложения от «Барселоны» и «Тоттенхэма», сообщает Sport.es.

28-летний футболист склоняется к переходу в каталонский клуб. Вариант с ла лигой ему нравится больше, чем с АПЛ.

Контракт аргентинца с туринцами рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что стороны вернутся к переговорам о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и 6 результативных передач.