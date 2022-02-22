Игроки «Милана» обсудят с руководством призовые за победу в чемпионате Италии

Футболисты «Милана» в ближайшее время обсудят с руководством клуба призовые за возможную победу в серии А. Встреча запланирована на ближайшие дни, сообщает Sky Sport Italia.

Сразу трое футболистов «Милана» встретятся со спортивным директором клуба Иваном Газидисом. Речь идет о капитане Алессио Романьоли, а также Златане Ибрагимовиче и Давиде Калабрии.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Интера» на два очка.