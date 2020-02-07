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Дибала близок к тому, чтобы подписать контракт с «Ювентусом» до 2025 года

13:50
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Ювентусом», сообщает Tuttosport.

По информации издания, 26-летнего аргентинца очень ценит главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри, и что ситуация далека от прошлогодней, когда Дибала мог уйти в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм». Как сообщает источник, форварду предложен контракт с выгодными условиями, который будет действовать до 2025 года.

В сезоне-2019/20 Дибала забил 11 мячей и сделал 11 результативных передач в 28 матчах за «Ювентус».

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