Ди Мария прокомментировал снятие с «Ювентуса» 15 очков

Полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария прокомментировал результат команды в матче 19-го тура серии А с «Аталантой» (3:3).

Ранее на команду был наложен штраф в размере 15 очков, что переместило команду Массимилиано Аллегри из верхней четверки в середину турнирной таблицы.

«Очень нелегко принять потерю 15 очков, но «Ювентус» может совершить невозможное. Мы должны верить в себя и сохранять единство с болельщиками. У клуба есть менталитет победителя, и это позволит нам бороться за четвертое место», — заявил ди Мария после матча.

После матча с «Аталантой» «Ювентус» поднялся на девятое место с 23 очками. В случае если бы туринцев не лишили 15 очков, они делили бы второе место в таблице чемпионата Италии-2022/23 с «Миланом». Лидером является «Наполи» с 50 очками.